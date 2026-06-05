कांग्रेस सांसद के PM Modi को लिखे पत्र से सियासी उबाल, ‘वाइट पेपर’ जारी करने की रखी मांग

बता दें कि, 20 मई को नीट पेपर लीक से आहात होकर मऊगंज के मगनिया गांव की निवासी छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी ने नागपुर में आत्महत्या कर ली थी। बेटी की नीट की तैयारी के लिए पिता ने तीन लाख रुपए किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज लिया था, उन्हें और परिवार को भरोसा था कि बेटी पढऩे में ठीक है, इसलिए उसका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। आकांक्षा ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि अब दोबारा परीक्षा देने की उसकी हिम्मत नहीं है। इस मामले में बीते दिन राहुल गांधी के बयान के बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गया है।