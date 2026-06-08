ममता की INDIA बैठक के बीच BJP नेताओं से मिले 10 बागी सांसद, बंगाल की राजनीति में बढ़ी हलचल

TMC Rebel MPs Meet BJP Leaders in Delhi: पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर जारी संकट और गहरा होता दिखाई दे रहा है। एक ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक में शामिल होकर विपक्षी एकता की रणनीति पर चर्चा कर रही थीं, वहीं दूसरी ओर पार्टी के 10 बागी सांसदों की बीजेपी नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक ने सियासी हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है।