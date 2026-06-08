INDIA ब्लॉक की बैठक खत्म, मीटिंग में शिक्षा मंत्री से तुरंत इस्तीफा, SIR पर सीजेआई को चिट्ठी सहित 5 मुद्दे तय

INDIA ब्लॉक की बैठक खत्म(फोटो-'X'/@INCIndia)
INDIA Block Meeting: दिल्ली में हुई INDIA गठबंधन की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में विपक्ष की 23 पार्टियों ने हिस्सा लिया। मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मीडिया को संबोधित किया। खरगे के साथ ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव सहित कई नेता मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 5 बिंदुओं पर सहमति बनी है। जिनपर सभी पार्टियां काम करेंगी। इनमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा, SIR पर सीजेआई को चिट्ठी भेजने सहित कई मुद्दे शामिल हैं।
बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में संविधान की मूल भावना पर लगातार आघात किया जा रहा है और राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। खड़गे ने यह भी कहा कि गैर-भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जबकि महंगाई लगातार आम जनता की मुश्किलें बढ़ा रही है।उन्होंने युवाओं से जुड़े मुद्दों का उल्लेख करते हुए कहा कि परीक्षा प्रणाली में गंभीर अव्यवस्था के कारण लाखों छात्रों और युवाओं की उम्मीदों को झटका लगा है। खरगे ने जोर देकर कहा कि देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उनसे निपटने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट होकर काम करना होगा और जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाना होगा।
दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक हुई। जिसमें विपक्ष के कई प्रमुख नेता शामिल हुए हैं। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बैठक शुरू होने से पहले सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच गर्मजोशी भरी मुलाकात देखने को मिली, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। अन्य नेताओं की भी बैठक स्थल से तस्वीरें शेयर की गई हैं।
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