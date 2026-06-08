INDIA ब्लॉक की बैठक खत्म, मीटिंग में शिक्षा मंत्री से तुरंत इस्तीफा, SIR पर सीजेआई को चिट्ठी सहित 5 मुद्दे तय



बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में संविधान की मूल भावना पर लगातार आघात किया जा रहा है और राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। खड़गे ने यह भी कहा कि गैर-भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जबकि महंगाई लगातार आम जनता की मुश्किलें बढ़ा रही है।उन्होंने युवाओं से जुड़े मुद्दों का उल्लेख करते हुए कहा कि परीक्षा प्रणाली में गंभीर अव्यवस्था के कारण लाखों छात्रों और युवाओं की उम्मीदों को झटका लगा है। खरगे ने जोर देकर कहा कि देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उनसे निपटने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट होकर काम करना होगा और जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाना होगा।