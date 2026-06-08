TMC के राज्यसभा सांसद सुखेंदु राय पर निलंबित विधायक ऋतब्रत बनर्जी का आया बयान, बोले-‘आगे अब दूसरे भी ऐसा ही करेंगे’



इस्तीफे के बाद सुखेंदु ने पार्टी की आंतरिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि कई वरिष्ठ नेताओं को स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर नहीं दिया जाता था और महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी राय को पर्याप्त महत्व नहीं मिलता था। उन्होंने कहा कि लंबे समय से पार्टी के भीतर असंतोष का माहौल था, लेकिन अधिकांश नेता परिस्थितियों के कारण चुप रहे। उन्होंने यह भी दावा किया कि चुनावी हार के बाद पार्टी नेतृत्व ने आत्ममंथन करने या हार के कारणों की गंभीर समीक्षा करने की कोई ठोस कोशिश नहीं की। दूसरी ओर, उन्होंने राज्य में नई भाजपा सरकार की सराहना करते हुए कहा कि सरकार अपने चुनावी वादों को लागू करने और राज्य के विकास के लिए कदम उठा रही है।