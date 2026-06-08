INDIA गठबंधन की बैठक में विजय की पार्टी TVK को नहीं मिला न्योता, जानें इसके पीछे की वजह

INDIA Alliance Meeting: सोमवार को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। इसमें 23 राजनीतिक दलों के नेताओं के शामिल होने की संभावना है। हालांकि इस बैठक से पहले विपक्षी गठबंधन में दरार की भी खबरें सामने आने लगी है। इसमें डीएमके और आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वह तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की अनुपस्थिति को लेकर हो रही है।