Rajya Sabha Elections: BJP ने 11 और कांग्रेस ने 7 प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान, जानें किसे कहां से दिया टिकट

बीजेपी ने अपनी लिस्ट में 11 प्रत्याशी घोषित किए है। अरुणाचल प्रदेश से ताई तागाक, गुजरात से राजुभाई शुक्ला, मुकेशभाई राठवा, मानसिंह परमार और जितेन्द्र मेघजीभाई कंजारिया को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं मध्य प्रदेश से तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को टिकट दिया गया है। मणिपुर से ए. शारदा देवी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। राजस्थान से अलका गुर्जर और सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है, जबकि ओडिशा में होने वाले उपचुनाव के लिए देवाशीष सामंतराय को भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया है।