विधायक के बाद क्या सांसद भी छोडेंगे ममता बनर्जी का साथ? BJP बना रही ये प्लान

विधायकों की तरह सांसद भी पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी से नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल, अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद ममता बनर्जी ने एक आंदोलन किया था। इस आंदोलन में महज 8 सांसद ही पहुंचे थे। बता दें कि संसद में टीएमसी के पास 41 सांसद (लोकसभा और राज्य सभा) हैं। इसमें से 8 सांसदों के पहुंचने पर अटकलें लगाई जा रही है कि पार्टी के सांसद भी नाराज है। ऐसे में सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या विधायकों की तरह सांसद भी अपना अलग गुट बनाएगे या नहीं?