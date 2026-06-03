तृणमूल कांग्रेस में बगावत का खुला ऐलान, एक-दो दिन में टूट जाएगी ममता बनर्जी की पार्टी

Mamata Banerjee Party Crisis: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी इस समय सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। प्रदेश में अटकलें लगाई जा रही है कि टीएमसी टूट सकती है और ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी और सिंबल दोनों जा सकते हैं। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट ने दावा किया है कि अगले एक-दो दिन में उसके पास इतने विधायक हो जाएंगे कि वह विधानसभा में अलग समूह बनाकर खुद को असली तृणमूल कांग्रेस घोषित करने का दावा पेश कर सकेगा। साथ ही पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भी अधिकार जताने की तैयारी चल रही है।