क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसा ममता बनर्जी का होगा हाल? 80 में से 50 विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी

बता दें कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी के बीच मची उथल-पुथल में पार्षद से लेकर कई बड़े नेता TMC से इस्तीफा दे रहे हैं। TMC सांसद काकोली घोष ने जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा कई पार्षदों ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं अब दो विधायकों को निष्कासित करने के बाद विधानसभा में TMC विधायकों की संख्या 80 से घटकर 78 हो गई है।