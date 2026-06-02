‘खाड़ी देशों की तरह हाथ-पैर कटेंगे, तभी लोग सुधरेंगे’, रेप केस सुनवाई में जज की सख्त टिप्पणी

जज की सख्त टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया एक्स पर एक यूजर ने सवाल पूछते हुए लिखा- क्या कर्नाटक HC के जज आर नटराजन ‘शरिया कानून’ को बढ़ावा दे रहे हैं? अगर हाथ-पैर काटना जवाब है, तो क्या यह नियम उन लोगों पर भी लागू होना चाहिए जो पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं- जज, वकील और नेता? क्या संवैधानिक अदालतों को कानून का राज बनाए नहीं रखना चाहिए, और हिंसक सजा का समर्थन करने के लिए बयानबाज़ी को आम नहीं बनाना चाहिए?”