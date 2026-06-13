TMC Crisis: टकराव के बाद ममता बनर्जी से मिले कल्याण और अभिषेक बनर्जी, पार्टी के सामने आई नई मुसीबत

TMC: टीएमसी में बगावत के बाद परिस्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी और सांसद कल्याण बनर्जी ने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ममता बनर्जी से पार्टी पर आए संकट के बारे में बातचीत की। आपको बता दें कि कल्याण और अभिषेक बनर्जी के बीच विवाद पैदा हो गया था। कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया था कि अभिषेक ने उनके साथ बदतमीजी की। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दो नए मामले पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं। पहली शिकायत दार्जिलिंग और दूसरी शिकायत दक्षिण 24 परगना जिले में दर्ज की गई है।