13 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

TMC Crisis: टकराव के बाद ममता बनर्जी से मिले कल्याण और अभिषेक बनर्जी, पार्टी के सामने आई नई मुसीबत

शनिवार को पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी और सांसद कल्याण बनर्जी ने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ममता बनर्जी से पार्टी पर आए संकट के बारे में बातचीत की।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Anurag Animesh

Jun 13, 2026

TMC Crisis

TMC Crisis: ममता बनर्जी से मिले कल्याण और अभिषेक बनर्जी(फोटो-IANS)

TMC: टीएमसी में बगावत के बाद परिस्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी और सांसद कल्याण बनर्जी ने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ममता बनर्जी से पार्टी पर आए संकट के बारे में बातचीत की। आपको बता दें कि कल्याण और अभिषेक बनर्जी के बीच विवाद पैदा हो गया था। कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया था कि अभिषेक ने उनके साथ बदतमीजी की। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दो नए मामले पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं। पहली शिकायत दार्जिलिंग और दूसरी शिकायत दक्षिण 24 परगना जिले में दर्ज की गई है।

अभिषेक और कल्याण के बीच क्या था विवाद?


तृणमूल कांग्रेस में अभिषेक बनर्जी और वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी के बीच विवाद तब सामने आया जब कल्याण बनर्जी ने अभिषेक की कार्यशैली को 'अहंकारी' बताते हुए खुली नाराजगी जताई। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को उनके और अभिषेक में से किसी एक को चुनना होगा। विवाद की वजह अभिषेक से जुड़े एक कानूनी मामले में वकील बदला जाना है। हालांकि बाद में अभिषेक ने कल्याण को अपना वरिष्ठ बताते हुए उनके प्रति सम्मान जताया। साथ ही कल्याण बनर्जी ने भी अभिषेक बनर्जी को अपने बेटे जैसा बताया।

अभिषेक बनर्जी पर दर्ज हुई 2 नई शिकायत


तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। शनिवार को उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल के दो अलग-अलग जिलों में शिकायतें दर्ज की गईं। सिलीगुड़ी साइबर थाने में एक कारोबारी ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए उनके कुछ भाषण चुनाव बाद हिंसा को बढ़ावा देने वाले थे। वहीं, दक्षिण 24 परगना के बिष्णुपुर थाने में भाजपा नेता अविजीत दास ने अम्फान राहत वितरण में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की है। इस बीच अभिषेक को 14 से 16 जून तक विभिन्न मामलों में जांच एजेंसियों के समक्ष पेश होना होगा।

खबर अपडेट हो रही है…

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Jun 2026 06:43 pm

Published on:

13 Jun 2026 06:19 pm

Hindi News / National News / TMC Crisis: टकराव के बाद ममता बनर्जी से मिले कल्याण और अभिषेक बनर्जी, पार्टी के सामने आई नई मुसीबत

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

खेसारी लाल यादव-खान सर का नाम सुनते ही झिझक गए तेजप्रताप यादव, पवन सिंह के बारे में क्या कहा?

Tejpratap yadav Khan Sir
राष्ट्रीय

‘हार के बाद दीदी को चारों तरफ से घेर रही BJP’, ममता बनर्जी के समर्थन में खुलकर उतरे AAP सांसद संजय सिंह

Sanjay Singh AAP
राष्ट्रीय

Sejal Pawar Controversy:’सेजल पवार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए’, वायरल वीडियो विवाद पर AIMSA अध्यक्ष ने सरकार से की बड़ी मांग

Sejal Pawar MBBS Student Cadaver Controversy
राष्ट्रीय

TMC Crisis: पश्चिम मेदिनीपुर में TMC के ऑफिस पर चला बुल्डोजर, अवैध निर्माण के चलते हुए कार्रवाई

TMC office demolished
राष्ट्रीय

TMC Crisis: ‘जिसे इज्जत प्यारी है, वो टीएमसी के साथ नहीं रह सकता’ ममता बनर्जी के करीबी सांसद के पार्टी छोड़ने के बीच कैबिनेट मंत्री ने दिया बड़ा बयान

Mamata Banerjee
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.