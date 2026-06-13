TMC Crisis: ‘जिसे इज्जत प्यारी है, वो टीएमसी के साथ नहीं रह सकता’ ममता बनर्जी के करीबी सांसद के पार्टी छोड़ने के बीच कैबिनेट मंत्री ने दिया बड़ा बयान

ममता बनर्जी(फोटो-IANS)
Mamata Banerjee: टीएमसी में बागी सांसदों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। बागी गुट लगातार 20 सांसदों के साथ होने का दावा कर रही है। शनिवार को ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। लोकसभा में टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के करीबी सुदीप बंदोपाध्याय का भी पार्टी छोड़ने की कवायद तेज हो गई है। शनिवार को सुदीप बंदोपाध्याय बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव से मुलकात की। इसी बीच बंगाल सरकार में मंत्री तपस रॉय ने टीएमसी संकट और अभिषेक बनर्जी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिसे अपनी इज्जत प्यारी है, वो टीएमसी के साथ नहीं रह सकता।
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