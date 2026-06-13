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TMC Crisis: ‘जिसे इज्जत प्यारी है, वो टीएमसी के साथ नहीं रह सकता’ ममता बनर्जी के करीबी सांसद के पार्टी छोड़ने के बीच कैबिनेट मंत्री ने दिया बड़ा बयान

Bengal Cabinet Minister On TMC Crisis: पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी को बड़ा झटका लग सकता है। पार्टी के वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव से मुलाकात ने अटकलें तेज कर दी हैं। वहीं मंत्री तपस रॉय ने अभिषेक बनर्जी के घर CID रेड पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

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कोलकाता

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Anurag Animesh

Jun 13, 2026

Mamata Banerjee

ममता बनर्जी(फोटो-IANS)

Mamata Banerjee: टीएमसी में बागी सांसदों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। बागी गुट लगातार 20 सांसदों के साथ होने का दावा कर रही है। शनिवार को ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। लोकसभा में टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के करीबी सुदीप बंदोपाध्याय का भी पार्टी छोड़ने की कवायद तेज हो गई है। शनिवार को सुदीप बंदोपाध्याय बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव से मुलकात की। इसी बीच बंगाल सरकार में मंत्री तपस रॉय ने टीएमसी संकट और अभिषेक बनर्जी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिसे अपनी इज्जत प्यारी है, वो टीएमसी के साथ नहीं रह सकता।

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Published on:

13 Jun 2026 04:44 pm

Hindi News / National News / TMC Crisis: ‘जिसे इज्जत प्यारी है, वो टीएमसी के साथ नहीं रह सकता’ ममता बनर्जी के करीबी सांसद के पार्टी छोड़ने के बीच कैबिनेट मंत्री ने दिया बड़ा बयान

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