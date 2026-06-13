‘बिल पास कराने के लिए 20 TMC सांसदों को BJP में लाया जा रहा’, बंगाल में सियासी हलचल पर कांग्रेस नेता का बड़ा बयान

अधीर रंजन ने साफ शब्दों में कहा कि ये सांसद जानते हैं कि टीएमसी के साथ रहकर अगला चुनाव जीतना मुश्किल है। इसलिए वे भाजपा जॉइन करके नया टिकट पाने की कोशिश में लगे हैं। ये लोग अगले तीन साल BJP की सेवा में लगे रहेंगे।