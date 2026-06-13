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कम नहीं हो रही अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें, घर पर पड़ी तड़के सुबह 3 बजे पुलिस की रेड

टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के घर पर रेड पड़ी है। सुबह तीन बजे पुलिस की रेड पड़ी है। घटना की जानकारी मिलते ही ममता बनर्जी भी अभिषेक के घर पहुंची।

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कोलकाता

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Pushpankar Piyush

Jun 13, 2026

Abhishek Banerjee latest news

Abhishek Banerjee: अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची CID(फोटो-IANS)

टीएमसी सुप्रीमो व पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के भतीजे व सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज सुबह तड़के तीन बजे उनके घर पर CID की रेड पड़ी है। CID की टीम काफी देर तक अभिषेक बनर्जी को गेट के बाहर से आवाज लगाती रही, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला तो वे ताला तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुए। पुलिस की रेड की जानकारी मिलते ही ममता बनर्जी भी अभिषेक के घर पहुंची।

अभिषेक बनर्जी ने कहा कि सुबह करीब 8 बजे के बाद पुलिस घर से निकली और ममता भी वहां से चली गईं। अभिषेक ने कहा कि सीआईडी की टीम ने ताला तोड़ा, अंदर आए और पूरे घर की तलाशी ली। हर चीज का रिकॉर्ड मौजूद है। हालांकि, यह रेड किस मामले में टीएमसी के सांसद के यहां पड़ी थी। इसकी स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं आयी है।

वहीं, अभिषेक बनर्जी के घर CID की रेड पर तृणमूल विधायक कुणाल घोष ने कहा कि अभिषेक इस मुद्दे को संभालने में सक्षम हैं। हमें इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

गुरुवार को पांच घंटे तक हुई थी पूछताछ

इससे पहले सीआईडी की टीम ने गुरुवार को अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की थी। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद वह भवानी भवन स्थित सीआईडी हेडक्वाटर पहुंचे थे। इस दौरान फर्जी हस्ताक्षर मामले में पुलिस ने पांच घंटे तक पूछताछ की थी। फिर शुक्रवार को सीआईडी की टीम कालीघाट स्थित उनके घर पहुंची। इस बार साल्ट लेक में उनकी एक टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। उस समय अभिषेक घर पर नहीं थे। पुलिस को काफी समय तक डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी का इंतजार करना पड़ा था।

Abhishek Banerjee: अभिषेक बनर्जी के घर फिर पहुंची CID, वकील बोले- ‘हमें पता नहीं जांच एजेंसी क्यों आई है’

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Updated on:

13 Jun 2026 09:32 am

Published on:

13 Jun 2026 09:04 am

Hindi News / National News / कम नहीं हो रही अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें, घर पर पड़ी तड़के सुबह 3 बजे पुलिस की रेड

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