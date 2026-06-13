कम नहीं हो रही अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें, घर पर पड़ी तड़के सुबह 3 बजे पुलिस की रेड

इससे पहले सीआईडी की टीम ने गुरुवार को अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की थी। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद वह भवानी भवन स्थित सीआईडी हेडक्वाटर पहुंचे थे। इस दौरान फर्जी हस्ताक्षर मामले में पुलिस ने पांच घंटे तक पूछताछ की थी। फिर शुक्रवार को सीआईडी की टीम कालीघाट स्थित उनके घर पहुंची। इस बार साल्ट लेक में उनकी एक टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। उस समय अभिषेक घर पर नहीं थे। पुलिस को काफी समय तक डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी का इंतजार करना पड़ा था।