Abhishek Banerjee: अभिषेक बनर्जी के घर फिर पहुंची CID, वकील बोले- ‘हमें पता नहीं जांच एजेंसी क्यों आई है’

अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची CID
CID At Abhishek Banerjee: अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोलकाता में अभिषेक के घर CID की एक टीम फिर से पहुंच गई हैं। दो दिन पहले भी CID अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची थीं। साथ ही एक दिन पहले ही अभिषेक बनर्जी सीआईडी के दफ्तर पहुंचे थे। जहां उनसे पूछताछ हुई थी। आज फिर जांच एजेंसी उनके घर पहुंची है। उनके घर के बाहर वकील ने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि अभिषेक बनर्जी के घर सीआईडी की टीम क्यों पहुंची है।
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