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Abhishek Banerjee: अभिषेक बनर्जी के घर फिर पहुंची CID, वकील बोले- ‘हमें पता नहीं जांच एजेंसी क्यों आई है’

एक दिन पहले ही अभिषेक बनर्जी सीआईडी के दफ्तर पहुंचे थे। जहां उनसे पूछताछ हुई थी। आज फिर जांच एजेंसी उनके घर पहुंची है। उनके घर के बाहर वकील ने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि अभिषेक बनर्जी के घर सीआईडी की टीम क्यों पहुंची है।

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कोलकाता

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Anurag Animesh

Jun 12, 2026

Abhishek Banerjee

अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची CID

CID At Abhishek Banerjee: अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोलकाता में अभिषेक के घर CID की एक टीम फिर से पहुंच गई हैं। दो दिन पहले भी CID अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची थीं। साथ ही एक दिन पहले ही अभिषेक बनर्जी सीआईडी के दफ्तर पहुंचे थे। जहां उनसे पूछताछ हुई थी। आज फिर जांच एजेंसी उनके घर पहुंची है। उनके घर के बाहर वकील ने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि अभिषेक बनर्जी के घर सीआईडी की टीम क्यों पहुंची है।

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Published on:

12 Jun 2026 05:41 pm

Hindi News / National News / Abhishek Banerjee: अभिषेक बनर्जी के घर फिर पहुंची CID, वकील बोले- ‘हमें पता नहीं जांच एजेंसी क्यों आई है’

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