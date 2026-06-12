TMC के 64 विधायक छटके? भड़काऊ बयान को लेकर ममता बनर्जी पर FIR दर्ज, बागी नेता बोले- ‘सही हुआ है’

वहीं टीएमसी सांसद कल्यान बनर्जी के अभिषेक बनर्जी पर दिए गए बयानों पर भी संदीपन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा- ममता बनर्जी पार्टी की सर्वेसर्वा थीं। उन्हें अपने हाथ में सबकुछ रखना था, ममता बनर्जी से गलती हुई है। पहले किसी भी कार्यक्रमों में अभिषेक बनर्जी के एक किलोमीटर के दायरे में किसी को जाने नहीं दिया जाता था।