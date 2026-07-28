‘दस साल की सजा, करोड़ों का जुर्माना’, विपक्ष के कड़े विरोध के बाद आज संसद में पेपर लीक रोकने वाले नए बिल पर चर्चा

सरकार का नया विधेयक वर्ष 2024 के मौजूदा कानून में कई बड़े बदलाव करने का प्रस्ताव रखता है। नए प्रावधानों के तहत पेपर लीक या परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों को कम से कम पांच साल और अधिकतम दस साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। साथ ही अगर इसमें किसी परीक्षा आयोजित करने वाली सेवा प्रदाता कंपनी की भूमिका सामने आती है, तो उस पर पांच करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। साथ ही परीक्षा कराने की पूरी लागत भी उससे वसूली जाएगी और उसे आठ साल तक किसी भी सार्वजनिक परीक्षा से जुड़ा काम नहीं दिया जाएगा। मौजूदा कानून में तीन से पांच साल की जेल और 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान था, जबकि सेवा प्रदाता पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना और चार साल का प्रतिबंध लागू था।