‘वह पार्टी के समर्पित सिपाही, TMC छोड़ने की कोई संभावना नहीं’, कल्याण बनर्जी विवाद पर बोले कीर्ति आजाद

TMC MP Kirti Azad Statement: विधानसभा चुनाव में मिली करार हार के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। बीते एक महीने में तृणमूल कांग्रेस पार्टी टूट कर बिखर गई है। 19 सांसदों ने ममता बनर्जी के खिलाफ जाकर दावा ठोक रहे है कि वे असली टीएमसी है। बीते दिनों TMC के सीनियर नेता कल्याण बनर्जी ने एक बयान देकर सियासी माहौल गरम कर दिया। कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खुलकर बगावत कर दी है। कानूनी मामले से हटाए जाने को सबके सामने बेइज्जती बताते हुए अभिषेक को घंमड़ी बताया था। उन्होंने ममता बनर्जी को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अब उन्हें अभिषेक या मुझमें से किसी एक को चुनना होगा।