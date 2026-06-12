‘5 लाख रिश्वत लेते पकड़ी गई थीं काकोली दस्तीदार’, बागी सांसद पर कीर्ति आजाद का हमला

Trinamool Congress Crisis: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस इस समय राजनीतिक संकट से गुजर रही है। इसी बीच पार्टी की बागी सांसद काकोली घोष को लेकर ममता बनर्जी के करीबी और TMC सांसद कीर्ति आजाद ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सांसद काकोली घोष दस्तीदार 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए कैमरे में पकड़ी गई थीं।