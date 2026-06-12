‘5 लाख रिश्वत लेते पकड़ी गई थीं काकोली दस्तीदार’, बागी सांसद पर कीर्ति आजाद का हमला

काकोली घोष पर कीर्ति आजाद ने लगाया बड़ा आरोप (photo-IANS)
Trinamool Congress Crisis: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस इस समय राजनीतिक संकट से गुजर रही है। इसी बीच पार्टी की बागी सांसद काकोली घोष को लेकर ममता बनर्जी के करीबी और TMC सांसद कीर्ति आजाद ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सांसद काकोली घोष दस्तीदार 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए कैमरे में पकड़ी गई थीं।
इस दौरान उन्होंने बागी सांसदों पर भी सवाल उठाया। कीर्ति आजाद ने कहा कि जो नेता आज ममता बनर्जी की ईमानदारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं वे पहले अपनी भूमिका स्पष्ट करें।
टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने यह भी कहा है कि उनके पास बागी नेताओं से जुड़ी कई जानकारियां है और समय आने पर सबसे सामने खुलासा करूंगा। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं को पैसे देकर पार्टी छोड़ने के लिए कहा गया है।
उन्होंने कहा कि काकोली दस्तीदार 5 लाख रुपये लेते हुए कैमरे में पकड़ी गई थीं। उस समय उनकी ईमानदारी कहां थी? आज वे ममता बनर्जी पर सवाल उठा रही हैं। मैं जानता हूं कि शुरुआती आठ नेताओं में से कितनों को पैसे दिए गए। सही समय आने पर मैं सब कुछ उजागर करूंगा।
नोट- खबर अपडेट की जा रही है
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