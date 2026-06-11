ममता बनर्जी को लगा एक और बड़ा झटका, TMC के राज्य सभा सांसद प्रकाश चिक बराइक ने दिया इस्तीफा

TMC Rajya Sabha MP Resigns: ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के राज्य सभा सांसद प्रकाश चिक बराइक ने इस्तीफा दे दिया। अब तक टीएमसी के तीन राज्य सभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव ने पार्टी और राज्य सभा सांसद से इस्तीफा दे दिया था।