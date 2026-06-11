11 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ममता बनर्जी को लगा एक और बड़ा झटका, TMC के राज्य सभा सांसद प्रकाश चिक बराइक ने दिया इस्तीफा

TMC Rajya Sabha MP Resigns: ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के राज्य सभा सांसद प्रकाश चिक बराइक ने इस्तीफा दे दिया। अब तक टीएमसी के तीन राज्य सभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। 

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

Jun 11, 2026

West Bengal Politics

ममता बनर्जी के एक और राज्य सभा सांसद ने दिया इस्तीफा। (फोटो-ANI)

TMC Rajya Sabha MP Resigns: ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के राज्य सभा सांसद प्रकाश चिक बराइक ने इस्तीफा दे दिया। अब तक टीएमसी के तीन राज्य सभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव ने पार्टी और राज्य सभा सांसद से इस्तीफा दे दिया था।

हालांकि प्रकाश चिक बराइक ने राज्य सभा से किन कारणों को लेकर इस्तीफा दिया है, इसकी असली वजह अभी तक सामने नहीं आया है।

संकट से गुजर रही टीएमसी 

दरअसल, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस इस समय सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। पार्टी टूटने की कगार पर खड़ी है। विधानसभा चुनाव में जीते 80 में से 58 विधायकों ने अपना अलग गुट बना लिया है। इस गुट का नेतृत्व ऋतब्रत बनर्जी कर रहे हैं। 

तो वहीं अब संसद में भी पार्टी टूटने की अटकलें लगाई जा रही है। दरअसल, लोकसभा में TMC के 28 सांसद है। इनमें से 19 सांसद बागी हो गए है। बागी सांसदों में युसुफ पठान से लेकर सायोनी घोष का नाम शामिल है। इन सांसदों का नेतृत्व काकोली घोष कर रही है।

बागी सांसदों में किस-किस का नाम

क्रमांकलोकसभा सीटसांसद का नाम
1बारासातकाकोली घोष
2कूचबिहारजगदीश चंद्र बसुनिया
3जांगीपुरखलीलुर रहमान
4बहरामपुरयूसुफ पठान
5मुर्शिदाबादअबू ताहेर खान
6बैरकपुरपार्थ भौमिक
7मथुरापुरबापी हलदार
8जादवपुरसायोनी घोष
9कोलकाता दक्षिणमाला रॉय
10आरामबागमिताली बाग
11घाटालदीपक अधिकारी (देव)
12झाड़ग्रामकालीपद सोरेन
13मेदिनीपुरजून मालिया
14बांकुड़ाअरूप चक्रवर्ती
15बर्धमान पूर्वडॉ. शर्मिला सरकार
16आसनसोलशत्रुघ्न सिन्हा
17बोलपुरअसित कुमार माल
18बीरभूमशताब्दी रॉय
19हुगलीरचना बनर्जी

राज्य सभा में टीएमसी के अब 10 सांसद

राज्य सभा ममता बनर्जी की पार्टी के 13 सांसद थे, लेकिन अब तीन सांसदों के इस्तीफा देने के बाद संख्या घटकर 10 रह गई है। तीन सांसद जिन्होंने इस्तीफा दिया है वह सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में टीएमसी में संकट खत्म नहीं होने वाला है।

वहीं कई और सांसद भी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही है। यदि यह सच हुआ तो राज्य सभा में टीएमसी का ग्राफ और नीचे गिर जाएगा।

TMC के 20 सांसदों के समर्थन देने से संसद में NDA की बढ़ जाएगी ताकत, बड़े बिलों के पास होने का रास्ता होगा आसान

ये भी पढ़ें
Narendra Modi Government

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Jun 2026 11:19 am

Published on:

11 Jun 2026 10:48 am

Hindi News / National News / ममता बनर्जी को लगा एक और बड़ा झटका, TMC के राज्य सभा सांसद प्रकाश चिक बराइक ने दिया इस्तीफा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Iran-US War: ईरान-अमेरिका में बढ़ती जंग के बीच IndiGo ने जारी की ट्रैवल एडवाइज़री, मिडिल ईस्ट जाने वाले यात्रियों से की ध्यान रखने की अपील

IndiGo flight
राष्ट्रीय

CMRL PMLA case: केरलम के पूर्व CM पिनराई विजयन की बेटी वीना टी ने ED समन पर पेशी टालने की मांग की

ED
राष्ट्रीय

TMC Crisis: BJP लोगों को डराकर TMC छोड़ने पर कर रही मजबूर? सुष्मिता देव ने दिया जवाब

Sushmita Dev
राष्ट्रीय

US Iran war के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का आया बयान, बोले- दुनिया अनिश्चित दौर से गुजर रही

S. Jaishankar,
राष्ट्रीय

हरियाणा में दिनदहाड़े जिम संचालक की गोली मारकर हत्या, 5 सेकेंड में दागी 10 गोलियां

Haryana Gym Owner Shot Dead
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.