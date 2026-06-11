ममता बनर्जी को लगा एक और बड़ा झटका, TMC के राज्य सभा सांसद प्रकाश चिक बराइक ने दिया इस्तीफा

ममता बनर्जी के एक और राज्य सभा सांसद ने दिया इस्तीफा। (फोटो-ANI)
TMC Rajya Sabha MP Resigns: ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के राज्य सभा सांसद प्रकाश चिक बराइक ने इस्तीफा दे दिया। अब तक टीएमसी के तीन राज्य सभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव ने पार्टी और राज्य सभा सांसद से इस्तीफा दे दिया था।
हालांकि प्रकाश चिक बराइक ने राज्य सभा से किन कारणों को लेकर इस्तीफा दिया है, इसकी असली वजह अभी तक सामने नहीं आया है।
दरअसल, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस इस समय सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। पार्टी टूटने की कगार पर खड़ी है। विधानसभा चुनाव में जीते 80 में से 58 विधायकों ने अपना अलग गुट बना लिया है। इस गुट का नेतृत्व ऋतब्रत बनर्जी कर रहे हैं।
तो वहीं अब संसद में भी पार्टी टूटने की अटकलें लगाई जा रही है। दरअसल, लोकसभा में TMC के 28 सांसद है। इनमें से 19 सांसद बागी हो गए है। बागी सांसदों में युसुफ पठान से लेकर सायोनी घोष का नाम शामिल है। इन सांसदों का नेतृत्व काकोली घोष कर रही है।
|क्रमांक
|लोकसभा सीट
|सांसद का नाम
|1
|बारासात
|काकोली घोष
|2
|कूचबिहार
|जगदीश चंद्र बसुनिया
|3
|जांगीपुर
|खलीलुर रहमान
|4
|बहरामपुर
|यूसुफ पठान
|5
|मुर्शिदाबाद
|अबू ताहेर खान
|6
|बैरकपुर
|पार्थ भौमिक
|7
|मथुरापुर
|बापी हलदार
|8
|जादवपुर
|सायोनी घोष
|9
|कोलकाता दक्षिण
|माला रॉय
|10
|आरामबाग
|मिताली बाग
|11
|घाटाल
|दीपक अधिकारी (देव)
|12
|झाड़ग्राम
|कालीपद सोरेन
|13
|मेदिनीपुर
|जून मालिया
|14
|बांकुड़ा
|अरूप चक्रवर्ती
|15
|बर्धमान पूर्व
|डॉ. शर्मिला सरकार
|16
|आसनसोल
|शत्रुघ्न सिन्हा
|17
|बोलपुर
|असित कुमार माल
|18
|बीरभूम
|शताब्दी रॉय
|19
|हुगली
|रचना बनर्जी
राज्य सभा ममता बनर्जी की पार्टी के 13 सांसद थे, लेकिन अब तीन सांसदों के इस्तीफा देने के बाद संख्या घटकर 10 रह गई है। तीन सांसद जिन्होंने इस्तीफा दिया है वह सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में टीएमसी में संकट खत्म नहीं होने वाला है।
वहीं कई और सांसद भी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही है। यदि यह सच हुआ तो राज्य सभा में टीएमसी का ग्राफ और नीचे गिर जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग