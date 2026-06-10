10 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Trinamool Congress Revolt: सायोनी घोष ने भी दिया ममता बनर्जी को धोखा? काकोली घोष से संपर्क कर गुपचुप दस्तखत करने की चर्चा

TMC Political Crisis: तृणमूल कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह के बीच जादवपुर सांसद सायोनी घोष के बागी गुट का समर्थन करने की खबरें सामने आई हैं। वहीं, राज्य सभा सांसद सुष्मिता देव के इस्तीफे ने पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं

less than 1 minute read
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

Jun 10, 2026

Saayoni Ghosh Joins Rebel Camp

सायनी घोष के TMC के बागी सांसदों को समर्थन देने की चर्चा तेज (Photo-IANS)

Saayoni Ghosh Rebel: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस इस समय सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। विधायकों में टूट के बाद अब सांसदों में भी टूट की खबरें सामने आ रही है। पार्टी के करीब 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर सदन में अलग व्यवस्था देने की मांग की है। बताया जा रहा है कि इन सांसदों में ममता बनर्जी की करीबी सायानी घोष का नाम भी शामिल है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सायानी घोष ने बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व वाले गुट को समर्थन दे दिया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान काबा-मदीना गाना गाकर चर्चाओं में आई थी। इस पर बीजेपी ने नाराजगी जाहिर की थी और मुस्लिम तुष्टिकरण का भी आरोप लगाया था। 

नोट- खबर अपडेट की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Published on:

10 Jun 2026 01:40 pm

Hindi News / National News / Trinamool Congress Revolt: सायोनी घोष ने भी दिया ममता बनर्जी को धोखा? काकोली घोष से संपर्क कर गुपचुप दस्तखत करने की चर्चा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘आज मैं आजाद हूं’, टीएमसी छोड़ने पर सुष्मिता देव की पहली प्रतिक्रिया, असम सीएम से मुलाकात पर कही यह बात

Sushmita Dev
राष्ट्रीय

Storm Havoc in Surguja: सरगुजा में आंधी-बारिश ने मचाई तबाही, ढहा घर, उखड़ गए कई पेड़ और खंभे, Video में देखें मंजर

Storm havoc in Surguja, Heavy storm in Surguja
अंबिकापुर

Patrika Survey: मोदी सरकार के 12 साल पूरे, 51% लोग मानते है 12 साल में बेहतर हुआ जीवन

PM Narendra Modi
राष्ट्रीय

मोदीराज के 12 साल: रोजगार सृजन से लेकर आय असमानता तक PM Narendra Modi के सामने क्या हैं चुनौतियां

Longest Serving PM India
राष्ट्रीय

स्वाति मालीवाल ने पीएम मोदी की तारीफों में बांधे पुल, कहा उनके जैसा कोई नहीं

Swati Maliwal
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.