Trinamool Congress Revolt: सायोनी घोष ने भी दिया ममता बनर्जी को धोखा? काकोली घोष से संपर्क कर गुपचुप दस्तखत करने की चर्चा

सायनी घोष के TMC के बागी सांसदों को समर्थन देने की चर्चा तेज (Photo-IANS)
Saayoni Ghosh Rebel: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस इस समय सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। विधायकों में टूट के बाद अब सांसदों में भी टूट की खबरें सामने आ रही है। पार्टी के करीब 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर सदन में अलग व्यवस्था देने की मांग की है। बताया जा रहा है कि इन सांसदों में ममता बनर्जी की करीबी सायानी घोष का नाम भी शामिल है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सायानी घोष ने बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व वाले गुट को समर्थन दे दिया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान काबा-मदीना गाना गाकर चर्चाओं में आई थी। इस पर बीजेपी ने नाराजगी जाहिर की थी और मुस्लिम तुष्टिकरण का भी आरोप लगाया था।
नोट- खबर अपडेट की जा रही है।
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