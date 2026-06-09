Bengal Politics: क्या TMC सांसद युसुफ पठान भी मोदी सरकार का करेंगे समर्थन? बागी नेता ने बता दिया सब कुछ

Bengal Politics: ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में विधायकों के बाद अब सांसदों के भी बगावत की खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच पार्टी की वरिष्ठ सांसद काकोली घोष ने बड़ा दावा किया है, जो कि ममता बनर्जी के लिए परेशानी की बात है। घोष ने कहा कि TMC के 20 सांसदों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वे मोदी सरकार का समर्थन करने का भी फैसला कर चुके हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी सांसद यूसुफ पठान भी इस गुट का हिस्सा हैं।