Video: TMC विधायक मदन मित्रा की गाड़ी पर लोगों ने फेंके अंडे, चोर-चोर के लगाए नारे

Madan Mitra Car Attack: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी राजनीतिक संकट से गुजर रही है। इसी बीच पार्टी के नेताओं पर हमले की भी खबरें सामने आ रही है। अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के बाद टीएमसी के विधायक मदन मित्रा की गाड़ी पर हमले की घटना सामने आई है। शनिवार रात उत्तर 24 परगना में युवकों के एक समूह ने विरोध प्रदर्शन किया और उनकी गाड़ी पर अंडे फेंके। इसके अलावा युवकों ने चोर-चोर के भी नारे लगाए।