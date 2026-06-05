TMC में बगावत के बाद अब आपस में ही भिड़ गए बागी विधायक, ममता बनर्जी को लेकर उठी मांग

TMC Internal Crisis: पश्चिम बंगाल में सियासी भूचाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस इस समय संकट में हैं। पार्टी दो खेमों में बंट चुकी हैं। एक खेमा ममता बनर्जी की तरफ है तो वहीं दूसरा खेमा पार्टी से निष्कासित ऋतब्रत बनर्जी का है। इसी बीच अब खबर सामने आई है कि बागी विधायकों में भी मतभेद सामने आए है।