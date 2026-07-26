‘छात्रों को भड़काकर हद पार कर चुके थे तेज प्रताप’, JJD अध्यक्ष को 14 दिन की जेल पर बोले भाजपा सांसद

Tej Pratap Yadav Judicial Custody: पटना के गांधी मैदान इलाके में 25 जुलाई को हुए हिंसक विरोध-प्रदर्शन, पत्थरबाजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक तेज प्रताप यादव को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वरिष्ठ बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने इस गिरफ्तारी और 14 दिन की जेल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तेज प्रताप की गिरफ्तारी जरूरी थी।