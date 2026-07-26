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‘छात्रों को भड़काकर हद पार कर चुके थे तेज प्रताप’, JJD अध्यक्ष को 14 दिन की जेल पर बोले भाजपा सांसद

Manan Mishra on Tej Pratap Yadav: बीजेपी राज्यसभा सांसद मानन मिश्रा ने तेज प्रताप यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का समर्थन किया। उन्होंने दावा किया कि छात्र आंदोलन शांत हो रहा था, लेकिन तेज प्रताप यादव ने छात्रों को भड़काने का काम किया।
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पटना

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Anand Shekhar

Jul 26, 2026

tej pratap yadav

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (फ़ोटो- ANI)

Tej Pratap Yadav Judicial Custody: पटना के गांधी मैदान इलाके में 25 जुलाई को हुए हिंसक विरोध-प्रदर्शन, पत्थरबाजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक तेज प्रताप यादव को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वरिष्ठ बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने इस गिरफ्तारी और 14 दिन की जेल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तेज प्रताप की गिरफ्तारी जरूरी थी।

तेज प्रताप ने खत्म हो रहे विरोध को भड़काया- बीजेपी सांसद

तेज प्रताप यादव को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सांसद मनन मिश्रा ने कहा कि छात्रों का आंदोलन खत्म होने की कगार पर था और प्रशासन के साथ बातचीत से हालात सामान्य हो रहे थे। हालांकि, तेज प्रताप यादव ने जानबूझकर उस माहौल को खराब करने का काम किया जो शांत हो रहा था।

मनन मिश्रा ने कहा कि तेज प्रताप यादव ने हद पार कर दी थी। युवाओं और छात्रों का विरोध खत्म होने वाला था, प्रशासन के साथ बातचीत चल रही थी और हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे थे। विरोध पूरी तरह से शांत हो रहा था, फिर भी इतने संवेदनशील माहौल में उन्होंने छात्रों को उकसाया और भड़काया। यही मुख्य कारण है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी गिरफ्तारी जरूरी हो गई थी।

गांधी मैदान पुलिस स्टेशन में FIR, 1,000 प्रदर्शनकारियों के साथ नामजद

इससे पहले, 25 जुलाई 2026 को पटना के गांधी मैदान के गेट नंबर 10 पर हुए हिंसक विरोध-प्रदर्शन के संबंध में मजिस्ट्रेट विजय कुमार तिवारी की लिखित शिकायत के आधार पर गांधी मैदान पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी।

FIR में आरोप लगाया गया है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के कारण पूरे इलाके में आदर्श आचार संहिता लागू थी। इसके बावजूद CJP और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के बैनर तले करीब 1000 प्रदर्शनकारी जमा हुए और बिना किसी वैध प्रशासनिक अनुमति के गैर-कानूनी भीड़ लगाकर नारेबाजी करने लगे।

पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला और गाड़ियों में तोड़-फोड़

मैजिस्ट्रेट की शिकायत के अनुसार, पुलिस प्रशासन लाउडस्पीकर से भीड़ को बार-बार चेतावनी दे रहा था कि आचार संहिता लागू है और विरोध प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि, उग्र प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर ईंट-पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इसी बीच, जन शक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव अपने समर्थकों के साथ इस गैर-कानूनी भीड़ में शामिल हो गए।

शिकायत में कहा गया है कि तेज प्रताप यादव के आने पर प्रदर्शनकारी और भी हिंसक हो गए और उन्होंने लाठी, डंडे और पत्थरों का इस्तेमाल करके पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में गांधी मैदान के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) समेत लगभग आधा दर्जन पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। बेकाबू भीड़ ने पास खड़ी कई सरकारी गाड़ियों को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया।

घटना के दौरान पुलिस ने तेज प्रताप को मौके पर ही पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भीड़ का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। हालांकि बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

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तेज प्रताप यादव

Updated on:

26 Jul 2026 08:44 pm

Published on:

26 Jul 2026 08:44 pm

Hindi News / National News / ‘छात्रों को भड़काकर हद पार कर चुके थे तेज प्रताप’, JJD अध्यक्ष को 14 दिन की जेल पर बोले भाजपा सांसद

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