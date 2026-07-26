BJP सांसद की बेटी का दावा, कहा- धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की पोस्ट हटाने के लिए बनाया गया दबाव

Aparajita Sarangi Daughter Instagram Post: धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा के इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर एक नया विवाद सामने आया है। भुवनेश्वर से बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी की बेटी अर्चिता सारंगी ने दावा किया है कि उन पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी इंस्टाग्राम स्टोरी हटाने का दबाव बनाया जा रहा था। दरअसल, अर्चिता ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी एक न्यूज की हेडलाइन शेयर की थी। इसके बाद उन्होंने एक और स्टोरी पोस्ट करते हुए लिखा कि वह अपनी पोस्ट किसी भी कीमत पर डिलीट नहीं करेंगी।