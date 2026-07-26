IAS बन सकते हैं, तो MLA-MP क्यों नहीं? रेवंत रेड्डी ने चुनाव लड़ने की उम्र 21 साल करने की उठाई मांग

सीएम रेड्डी ने आगे कहा कि वह अगस्त में तेलंगाना विधानसभा में इस संबंध में एक प्रस्ताव (रेजोल्यूशन) लाएंगे, ताकि इस मुद्दे को संसद में उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि जब मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष थी, तब विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष तय की गई थी। अब मतदान की उम्र 18 वर्ष है, इसलिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु भी 25 से घटाकर 21 वर्ष की जानी चाहिए।