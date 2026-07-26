‘प्रह्लाद जोशी सिर्फ अंतरिम शिक्षा मंत्री’, संजय राउत का दावा देवेंद्र फडणवीस इस पद के लिए होंगे बेस्ट

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए राउत ने कहा कि 37 दिन तक चले छात्र आंदोलन के बाद केंद्र सरकार को युवाओं की ताकत के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों में पहली बार मोदी सरकार को जनता के दबाव में किसी बड़े फैसले पर पीछे हटना पड़ा और छात्रों की मांगें माननी पड़ीं। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान कई युवाओं ने अपनी जान गंवाई, कई ने आत्महत्या की, कई लाठीचार्ज और पेलेट गन की कार्रवाई में घायल हुए तथा कुछ की आंखों की रोशनी भी चली गई।