‘TMC के पतन के लिए दीदी खुद जिम्मेदार’, हुमायूं कबीर का ममता बनर्जी पर सीधा वार

AJUP संस्थापक ने कहा, 'मुझे लगता है कि ममता बनर्जी खुद इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी सत्ता बरकरार रखने पर ध्यान केंद्रित किया और पार्टी के अन्य जमीनी नेताओं व सहयोगियों की पूरी तरह अनदेखी की।' उन्होंने ममता बनर्जी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने कई संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बिना पूरी जानकारी के ही गैर-जिम्मेदाराना बयान दिए। राज्य की जनता और राजनीतिक गलियारों में सब कुछ पहले से साफ था, और अंततः वही हुआ जिसकी आशंका लंबे समय से जताई जा रही थी।