बेंगलुरु के हुस्कूर रोड स्टेशन पर मेट्रो के आगे कूदकर व्यक्ति ने दी जान, येलो लाइन की सेवाएं प्रभावित

बेंगलुरु मेट्रो (फोटो - BMRC)
Bengaluru Metro: बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन पर सोमवार की शाम एक दुखद घटना हुई। शाम करीब 5:50 बजे हुस्कुर रोड मेट्रो स्टेशन पर एक अज्ञात व्यक्ति आती हुई ट्रेन के सामने पटरी पर कूद गया। उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और उसका शव ट्रेन के नीचे फंस गया। घटना के तुरंत बाद, सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए और उस इलाके की ट्रैक्शन पावर सप्लाई काट दी गई। इससे शाम के पीक आवर्स में येलो लाइन पर मेट्रो ट्रेन के संचालन में कुछ समय के लिए रुकावट आई।
पुलिस और बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) के अनुसार, यह घटना अप-लाइन की पटरियों पर हुई। जब ट्रेन हुस्कुर रोड स्टेशन पर प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर रही थी, तो वह व्यक्ति अचानक पटरी पर कूद गया। घटना की खबर मिलते ही, स्टेशन कंट्रोलर और ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने इमरजेंसी उपाय किए और पटरी की ट्रैक्शन पावर काट दी। शव को निकालने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पुलिस और तकनीकी टीमों को तुरंत मौके पर बुलाया गया।
घटना के बाद, BMRCL ने एक आधिकारिक सूचना जारी कर बताया कि सुरक्षा कारणों और पटरी खाली करने के काम के कारण येलो लाइन की सेवाओं को सीमित कर दिया गया था। ट्रेन सेवाओं को अस्थायी रूप से इलेक्ट्रॉनिक सिटी और RV रोड मेट्रो स्टेशनों के बीच के हिस्से तक ही सीमित कर दिया गया।
शाम के व्यस्त समय में मेट्रो सेवाओं में अचानक रुकावट के कारण हजारों यात्री स्टेशनों पर फंस गए। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने स्थिति को संभालने के लिए इमरजेंसी उपाय किए। BMTC के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, फंसे हुए यात्रियों को बोम्मासंद्रा और इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशनों के बीच लाने-ले जाने के लिए तुरंत अतिरिक्त बस सेवाएं शुरू की गईं।
घटना की पुष्टि करते हुए BMRCL के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी यशवंत चव्हाण ने बताया कि मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि पटरी से शव हटाने और सुरक्षा प्रोटोकॉल की जांच का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है ताकि पूरी लाइन पर जल्द से जल्द सामान्य सेवाएं बहाल की जा सकें। स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और स्टेशन के CCTV फुटेज की जांच शुरू कर दी है।
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