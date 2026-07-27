बेंगलुरु के हुस्कूर रोड स्टेशन पर मेट्रो के आगे कूदकर व्यक्ति ने दी जान, येलो लाइन की सेवाएं प्रभावित

Bengaluru Metro: बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन पर सोमवार की शाम एक दुखद घटना हुई। शाम करीब 5:50 बजे हुस्कुर रोड मेट्रो स्टेशन पर एक अज्ञात व्यक्ति आती हुई ट्रेन के सामने पटरी पर कूद गया। उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और उसका शव ट्रेन के नीचे फंस गया। घटना के तुरंत बाद, सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए और उस इलाके की ट्रैक्शन पावर सप्लाई काट दी गई। इससे शाम के पीक आवर्स में येलो लाइन पर मेट्रो ट्रेन के संचालन में कुछ समय के लिए रुकावट आई।