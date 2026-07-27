‘बांकीपुर में मेरा परिवार रहता है, मेरे घर को भेदना आसान नहीं’, BJP कैंडिडेट के लिए खुद मैदान में उतरे नितिन नवीन

बांकीपुर उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होने वाला है। इसको लेकर विधानसभा क्षेत्र में सियासी हलचल तेज है। जहां एक तरफ जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। वहीं, भाजपा और राजद ने भी अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।