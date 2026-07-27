27 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘बांकीपुर में मेरा परिवार रहता है, मेरे घर को भेदना आसान नहीं’, BJP कैंडिडेट के लिए खुद मैदान में उतरे नितिन नवीन

bankipur by election: बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम सम्राट चौधरी ने जोरदार रोड शो किया। नितिन नवीन बोले- बांकीपुर में मेरा परिवार रहता है, भाजपा और जनता के बीच विश्वास नहीं टूटेगा।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Mukul Kumar

Jul 27, 2026

Nitin Nabin

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। (File Photo- IANS)

बांकीपुर उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होने वाला है। इसको लेकर विधानसभा क्षेत्र में सियासी हलचल तेज है। जहां एक तरफ जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। वहीं, भाजपा और राजद ने भी अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।

बांकीपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बिहार के सीएम सम्राट चौधरी खुद मैदान में उतर गए हैं। आज बांकीपुर में सम्राट चौधरी और नितिन नवीन ने रोड शो के बाद एक रैली को संबोधित किया।

'भाजपा और जनता के बीच विश्वास नहीं टूटेगा'

नितिन नवीन ने रैली को संबोधित करते हुए कहा- बांकीपुर की जनता अहंकार के साथ कभी खड़ी नहीं रही है। यहां की जनता के साथ हमारे विनम्र संबंध रहे हैं।

उन्होंने कहा- जो लोग भाजपा और बांकीपुर की जनता के बीच विश्वास तोड़ने का काम कर रहे हैं, उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि वह अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे।

बांकीपुर में मेरा परिवार रहता है- नितिन नवीन

नितिन नवीन ने आगे कहा- बांकीपुर में मेरा परिवार रहता है, मेरा घर है और मेरे घर को भेदना इतना आसान नहीं है। इस बार नीरज सिन्हा की जीत नया इतिहास बनाने जा रही है।

उन्होंने इशारों में विरोधियों को भी घेरा। नवीन ने कहा- कुछ लोगों को केवल इस बात से पीड़ा हो रही है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता को भाजपा ने कैसे टिकट दे दिया।

पटना में भाजपा का रोड शो

बता दें कि नितिन नवीन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक साथ बांकीपुर उपचुनाव से पहले एक रोड शो में शामिल हुए। इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा- बिहार की जनता एनडीए और भाजपा के साथ है और इस बार भी नीरज सिन्हा 'कमल' चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़कर बांकीपुर सीट भारी अंतर से जीतेंगे।

उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा- कुछ लोग बाहर निकलने के लिए मौसम साफ होने का इंतजार करते हैं, बिहार में BJP कार्यकर्ता साल भर बिना थके काम करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि बांकीपुर की जनता मजबूती से BJP के साथ खड़ी है।

बांकीपुर उपचुनाव: प्रचार के आखिरी दौर में BJP-RJD का शक्ति प्रदर्शन, वायरल वीडियो से बढ़ी बेचैनी

ये भी पढ़ें
bjp rjd roadshow

खबर शेयर करें:

Updated on:

27 Jul 2026 08:59 pm

Published on:

27 Jul 2026 08:59 pm

Hindi News / National News / ‘बांकीपुर में मेरा परिवार रहता है, मेरे घर को भेदना आसान नहीं’, BJP कैंडिडेट के लिए खुद मैदान में उतरे नितिन नवीन

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने विभिन्न प्रकोष्ठों के लिए राज्य संयोजक और सह-संयोजक नियुक्त किए

Himachal Pradesh BJP
राष्ट्रीय

‘माता-पिता चाहते हैं अमेरिका लौट जाए अभिजीत’, CJP संस्थापक के परिजनों से मिले शिवसेना मंत्री संजय शिरसाट

Abhijeet Dipke, Abhijeet Dipke Parents, Sanjay Shirsat, CJP Founder, Shiv Sena, Maharashtra Politics,
राष्ट्रीय

Punjab News: संगरूर में बीजेपी ऑफिस पर पेट्रोल बम से हमला, भाजपा बोली- भगवंत मान सरकार में ‘जंगल राज’

BJP office petrol bomb attack
चंडीगढ़ पंजाब

दिल्ली पुलिस का दावा! जंतर-मंतर प्रदर्शन में 2873 आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग मौजूद, जांच तेज

Jantar Mantar Protest
राष्ट्रीय

PM मोदी के पंजाब मिशन के सामने नई चुनौती, शंभू बॉर्डर पर किसानों की वापसी से बदला सियासी माहौल

Punjab Farmers Protest, PM Modi Punjab Mission, Shambhu Border, India US Trade Deal, Punjab BJP, Punjab Politics,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.