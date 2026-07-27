कांग्रेस और BJP दोनों पर बरसीं सोनम वांगचुक की पत्नी, बोलीं- पहले एंटी-नेशनल कहा, अब संघी बता रहे

अपनी पोस्ट में गीतांजलि ने कहा कि जब सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया, तो BJP के IT सेल ने उन्हें 'देश-विरोधी, चीनी एजेंट, विदेशी फंडिंग वाला ऑपरेटिव' और न जाने क्या-क्या कहा। लेकिन जब उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस पार्टी के विरोध-प्रदर्शन को सिर्फ एक दिखावा बताया, तो कांग्रेस के ट्रोल उन्हें 'संघी, RSS एजेंट या BJP का चमचा' कहने लगे। गीतांजलि ने कहा कि भले ही इन पार्टियों के झंडे अलग हों, लेकिन उनके तरीके एक जैसे हैं। यह बीमारी हमारी पूरी राजनीतिक संस्कृति में फैल गई है।