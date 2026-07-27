मान गया विपक्ष, पेपर लीक संशोधन बिल पर कल 8 घंटे सदन में होगी बहस, राहुल गांधी भी बोलने को तैयार!

सूत्रों के मुताबिक, बिल पर चर्चा के लिए सभी दल तैयार हैं। कांग्रेस भी इस बहस में पूरी तरह शामिल होगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस बिल पर बोलेंगे। सूत्र बताते हैं कि प्रियंका गांधी वाद्रा भी सदन में बोल सकती हैं। विपक्ष की अंतिम रणनीति मंगलवार सुबह फ्लोर लीडर्स की बैठक में तय होगी।