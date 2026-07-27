राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष पद से हटाने की तैयारी? निशिकांत दुबे बोले- संसद में लाएंगे प्रस्ताव

Nishikant Dubey on Rahul Gandhi: संसद में नीट पेपर लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर माहौल गर्म है। विपक्ष लगातार इस पर मोदी सरकार को घेर रहा है। तो वहीं अब बीजेपी के निशाने पर एक बार फिर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी जल्द ही राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के पद से हटाने के लिए संसद में एक प्रस्ताव लाने की तैयारी कर सकती है।