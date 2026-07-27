Employees Provident Fund Organisation: पहली बार में ही PF क्लेम होगा मंजूर! कितने रुपये तक के क्लेम का होगा खुद निपटारा?

Employees Provident Fund Organisation: अगर आपकी सैलरी से हर महीने कर्मचारी भविष्य निधि (PF) कटती है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल के दिनों में PF सेवाओं को अधिक डिजिटल, पारदर्शी और तेज बनाने के लिए कई बड़े बदलावों की घोषणा की है। नए सदस्य पोर्टल से लेकर ऑटो क्लेम सेटलमेंट, राष्ट्रीय डेटाबेस और नई भुगतान व्यवस्था तक, इन बदलावों का उद्देश्य करोड़ों कर्मचारियों को बेहतर सुविधा देना है। आपको बताते हैं नए नियमों के बाद PF से जुड़े काम कैसे बदलने वाले हैं।