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Employees Provident Fund Organisation: पहली बार में ही PF क्लेम होगा मंजूर! कितने रुपये तक के क्लेम का होगा खुद निपटारा?

Employees Provident Fund Organisation: अगर आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है, तो EPFO के नए नियम आपके लिए बेहद अहम हैं। नए सदस्य पोर्टल, 5 लाख रुपये तक ऑटो क्लेम सेटलमेंट, ऑनलाइन प्री-वैलिडेशन, तेज भुगतान और आसान पीएफ निकासी जैसी नई सुविधाओं से कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा।
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भारत

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Harshul Mehra

Jul 27, 2026

Provident fund

पहली बार में ही PF क्लेम होगा मंजूर! (PC: Freepik)

Employees Provident Fund Organisation: अगर आपकी सैलरी से हर महीने कर्मचारी भविष्य निधि (PF) कटती है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल के दिनों में PF सेवाओं को अधिक डिजिटल, पारदर्शी और तेज बनाने के लिए कई बड़े बदलावों की घोषणा की है। नए सदस्य पोर्टल से लेकर ऑटो क्लेम सेटलमेंट, राष्ट्रीय डेटाबेस और नई भुगतान व्यवस्था तक, इन बदलावों का उद्देश्य करोड़ों कर्मचारियों को बेहतर सुविधा देना है। आपको बताते हैं नए नियमों के बाद PF से जुड़े काम कैसे बदलने वाले हैं।

नया EPFO पोर्टल देगा सभी जानकारी एक ही जगह

EPFO के नए सदस्य पोर्टल पर लॉगिन करते ही कर्मचारियों को अपनी PF सदस्यता से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी एक ही डैशबोर्ड पर दिखाई देगी। इसमें PF बैलेंस, क्लेम की स्थिति, पेंशन योग्य सेवा का रिकॉर्ड और अब तक मिले सभी लाभ शामिल होंगे। पहले यह जानकारी अलग-अलग सिस्टम में उपलब्ध होती थी, जिससे कर्मचारियों को कई जगह जानकारी तलाशनी पड़ती थी।

पहली बार में ही आवेदन होगा मंजूर!

अब PF क्लेम जमा करने के बाद उसके प्रोसेस होने से पहले स्वतः सत्यापन (Pre-validation) किया जाएगा। यदि आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि या दस्तावेजों की कमी होगी, तो इसकी सूचना सदस्य को SMS और पोर्टल के माध्यम से पहले ही दे दी जाएगी। इससे क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना कम होगी और पहली बार में ही आवेदन मंजूर होने की संभावना बढ़ जाएगी।

पहले से दिखेगी कितनी राशि निकाल सकते हैं

कई बार कर्मचारी यह नहीं जानते कि अलग-अलग परिस्थितियों में वे अपने पीएफ खाते से कितनी राशि निकाल सकते हैं। गलत राशि का दावा करने पर क्लेम अस्वीकार हो जाता था। अब नया पोर्टल पहले ही बता देगा कि किस श्रेणी में अधिकतम कितनी राशि निकाली जा सकती है। इससे सही राशि के लिए आवेदन करना आसान होगा और क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना भी घटेगी।

5 लाख रुपये तक के क्लेम का होगा ऑटो सेटलमेंट

EPFO ने ऑटो सेटलमेंट की सीमा को बड़ा बढ़ावा दिया है। अब पूरी तरह KYC से जुड़े और सत्यापित सदस्यों के 5 लाख रुपये तक के एडवांस क्लेम बिना मैनुअल हस्तक्षेप के ऑटो सेटलमेंट प्रक्रिया के जरिए निपटाए जाएंगे। इससे पहले यह सीमा केवल एक लाख रुपये थी। नई व्यवस्था से इमरजेंसी के समय कर्मचारियों को तेजी से राशि मिल सकेगी।

अतिरिक्त जानकारी भी ऑनलाइन दे सकेंगे सदस्य

अगर किसी क्लेम की जांच के दौरान अतिरिक्त जानकारी या किसी स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ती है, तो अब EPFO सदस्य से ऑनलाइन ही जानकारी मांगेगा। सदस्य भी पोर्टल के माध्यम से डिजिटल तरीके से जवाब दे सकेंगे। इससे कार्यालय जाकर दस्तावेज जमा कराने की जरूरत काफी हद तक खत्म हो जाएगी और क्लेम प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज हो जाएगी।

क्लेम मंजूर होते ही खाते में पहुंचेगा पैसा

नई व्यवस्था के तहत पीएफ क्लेम का भुगतान केंद्रीय भुगतान प्रणाली (Centralized Payment System) के जरिए किया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि क्लेम स्वीकृत होने वाले दिन ही राशि सीधे सदस्य के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इससे भुगतान में होने वाली देरी कम होगी और कर्मचारियों को समय पर पैसा मिलेगा।

कर्मचारियों को क्या होगा सबसे बड़ा फायदा?

EPFO के इन नए बदलावों का उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाना है। नए पोर्टल, प्री-वैलिडेशन सिस्टम, ऑटो क्लेम सेटलमेंट, ऑनलाइन स्पष्टीकरण और तेज भुगतान व्यवस्था के कारण अब पीएफ निकालना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान होगा। साथ ही कर्मचारियों को बार-बार ईपीएफओ कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत भी काफी कम पड़ सकती है।

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Updated on:

27 Jul 2026 02:03 pm

Published on:

27 Jul 2026 02:03 pm

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