कौन हैं BJP नेताओं के वे बच्चे जिन्होंने Gen-Z छात्र आंदोलन में अपनी ही सरकार के खिलाफ उठाई आवाज

Gen-Z protest India: देश में पिछले एक महीने से चल रहा पेपर लीक का बड़ा मुद्दा आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ शांत हो गया है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर डटे छात्रों का आंदोलन अब समाप्त हो चुका है, लेकिन इस पूरे मामले ने राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। इस आंदोलन की सबसे अनोखी बात यह रही कि इसमें किसी विपक्षी पार्टी के नेता नहीं, बल्कि आम मिडिल क्लास परिवारों के 'Gen-Z' छात्रों ने सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सरकार पर भारी दबाव बनाया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस आंदोलन की गूंज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके सहयोगी दलों (NDA) के बडे़ नेताओं के घरों तक भी पहुंच गई, जहां उनके अपने बच्चों ने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।