आज अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे सोनम वांगचुक, लद्दाख लौटने से पहले राजघाट जाकर बापू को देंगे श्रद्धांजलि

वहीं दूसरी ओर छात्रों के भारी विरोध को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की अगुवाई में पिछले 36 दिनों से चल रहा आंदोलन शनिवार को खत्म हो गया। यह प्रदर्शन 20 जून से शुरू हुआ था, जिसमें परीक्षाओं में हुई धांधली की जांच और परीक्षा सिस्टम में सुधार की मांग की जा रही थी। आंदोलनकारी संगठन CJP का कहना है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और सरकार से मिले आश्वासन के बाद उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया है।