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आज अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे सोनम वांगचुक, लद्दाख लौटने से पहले राजघाट जाकर बापू को देंगे श्रद्धांजलि

Sonam Wangchuk: NEET परीक्षा विवाद को लेकर 26 दिन तक भूख हड़ताल करने वाले सोनम वांगचुक आज मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे हैं। जानिए लद्दाख जाने से पहले वे कहां जाएंगे।
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नई दिल्ली

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Pratiksha Gupta

Jul 27, 2026

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आज अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे सोनम वांगचुक | फोटो सोर्स-X

Sonam Wangchuk Health Update: NEET परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों के समर्थन में उतरे लद्दाख के मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक आज (सोमवार) गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे हैं। करीब 26 दिनों तक चली लंबी भूख हड़ताल के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब उनके स्वास्थ्य में सुधार है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सोनम वांगचुक सीधे अपने घर लद्दाख नहीं जाएंगे। उनके साथियों ने बताया है कि वे दिल्ली में एक खास जगह जाने वाले हैं।

अस्पताल से निकलकर सीधे 'राजघाट' जाएंगे वांगचुक

जानकारी के मुताबिक, सोनम वांगचुक को सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। यहां से निकलने के बाद वे अपने गृह राज्य लद्दाख रवाना होने से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली स्थित 'राजघाट' जाएंगे। इससे पहले 28 जून को जब वे जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन में शामिल होने आए थे, तब भी उन्होंने सबसे पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी को नमन किया था।

26 दिन तक रखी भूख हड़ताल, सफदरजंग अस्पताल में हुआ था विवाद

सोनम वांगचुक नीट परीक्षा विवाद को लेकर 28 जून से लगातार 26 दिनों तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। अनशन के कारण जब उनकी तबीयत खराब हुई, तो 18 जुलाई को उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां वांगचुक ने आरोप लगाया था कि उन्हें डॉक्टरों की देखरेख के नाम पर एक तरह से बंधक बनाकर हिरासत में रखा गया है। इसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेदांता शिफ्ट किया गया था।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आंदोलन खत्म

वहीं दूसरी ओर छात्रों के भारी विरोध को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की अगुवाई में पिछले 36 दिनों से चल रहा आंदोलन शनिवार को खत्म हो गया। यह प्रदर्शन 20 जून से शुरू हुआ था, जिसमें परीक्षाओं में हुई धांधली की जांच और परीक्षा सिस्टम में सुधार की मांग की जा रही थी। आंदोलनकारी संगठन CJP का कहना है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और सरकार से मिले आश्वासन के बाद उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया है।

प्रह्लाद जोशी ने संभाला शिक्षा मंत्रालय का काम

धर्मेंद्र प्रधान के पद छोड़ने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त जिम्मा सौंप दिया है। प्रह्लाद जोशी ने मंत्रालय पहुंचकर अपना काम भी संभाल लिया है।

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Updated on:

27 Jul 2026 10:09 am

Published on:

27 Jul 2026 09:53 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / आज अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे सोनम वांगचुक, लद्दाख लौटने से पहले राजघाट जाकर बापू को देंगे श्रद्धांजलि

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