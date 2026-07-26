‘अगर मैं नाच नहीं सकती, तो यह मेरी क्रांति नहीं!’ NEET आंदोलन में उभरा AISA अध्यक्ष नेहा बोरा का चर्चित चेहरा

Neha Bora hunger strike Jantar Mantar: नीट-यूजी (NEET-UG) पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही महीने भर से जारी विरोध प्रदर्शन भले ही फिलहाल थम गया हो, लेकिन इस आंदोलन ने कई युवा चेहरों को राष्ट्रीय पहचान दी है। 'कॉकरोच जनता पार्टी' के नेतृत्व में चले इस आंदोलन में अखिल भारतीय छात्र संघ (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेएनयू (JNU) की शोधार्थी नेहा बोरा एक प्रमुख और असरदार आवाज बनकर उभरीं।