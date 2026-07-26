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Assam Cachar factory blast: कछार में रॉड बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण धमाका, 4 मजदूरों की मौत; कई घायल

Assam Cachar factory blast news: उधारबंद के पंग्राम स्थित रॉड बनाने वाली फैक्ट्री में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से भीषण धमाका। 4 मजदूरों की मौत और कई गंभीर रूप से घायल। पुलिस और रेस्क्यू टीम राहत कार्य में जुटी।
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गुवाहाटी

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Imran Ansari

Jul 26, 2026

Assam Cachar factory blast

कछार में रॉड बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण धमाका, 4 मजदूरों की मौत; ( Photo enhance by AI )

Cachar Udarbond factory explosion: असम के कछार जिले से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल, रविवार सुबह एक रॉड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में हुए जोरदार विस्फोट में कम से कम चार मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा उधारबंद पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले पंग्राम इलाके में स्थित 'काडे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एलएलपी' फैक्ट्री में सुबह लगभग 11:30 बजे हुआ।

स्थानीय अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, धमाका इतना भयानक था कि इसकी गूंज दूर तक सुनी गई और फैक्ट्री परिसर का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, हादसा गैस सिलेंडर में हुए ब्लास्ट के कारण होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, हादसे के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक टीम और पुलिस मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है।

मौतों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका

विस्फोट की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं। मलबे में दबे और झुलसे हुए मजदूरों को बाहर निकालकर तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है।

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fire incident

Updated on:

26 Jul 2026 04:02 pm

Published on:

26 Jul 2026 03:59 pm

Hindi News / Assam / Guwahati / Assam Cachar factory blast: कछार में रॉड बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण धमाका, 4 मजदूरों की मौत; कई घायल

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