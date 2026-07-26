Assam Cachar factory blast: कछार में रॉड बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण धमाका, 4 मजदूरों की मौत; कई घायल

Cachar Udarbond factory explosion: असम के कछार जिले से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल, रविवार सुबह एक रॉड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में हुए जोरदार विस्फोट में कम से कम चार मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा उधारबंद पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले पंग्राम इलाके में स्थित 'काडे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एलएलपी' फैक्ट्री में सुबह लगभग 11:30 बजे हुआ।