‘भूख लगी है, पत्ते खाकर जी रहे हैं’, असम बाढ़ में पेड़ पर फंसे मासूम की दर्दभरी पुकार; सुनाई आपबीती

Nazira flood viral video tree rescue: असम के शिवसागर और चराईदेव जिलों में आई जल प्रलय ने तबाही का ऐसा खौफनाक मंजर पैदा कर दिया है, जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप जाए। पड़ोसी राज्य नगालैंड की पहाड़ियों से भारी मात्रा में आए पानी के भयानक बहाव ने सैकड़ों गांवों को जलमग्न कर दिया है। नजीरा कस्बे के पास स्थिति इस कदर बिगड़ चुकी है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए भूखे-प्यासे छतों और पेड़ों की डालियों पर रात काटने को विवश हैं।