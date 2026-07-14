असम में नागरिकता जांच का बड़ा अभियान: सोनितपुर-बारपेटा में सबसे ज्यादा डी-वोटर्स, 1,679 लोगों को भेजा गया बांग्लादेश

विधानसभा में सामने आए नए आंकड़े यह दिखाते हैं कि असम में नागरिकता जांच की प्रक्रिया अभी भी बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित कर रही है। एक तरफ सरकार अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई को जरूरी बता रही है, वहीं दूसरी तरफ नागरिकता साबित करने की प्रक्रिया भी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है।