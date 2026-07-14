14 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गुवाहाटी

असम में नागरिकता जांच का बड़ा अभियान: सोनितपुर-बारपेटा में सबसे ज्यादा डी-वोटर्स, 1,679 लोगों को भेजा गया बांग्लादेश

Assam D Voters: असम में नागरिकता जांच का मुद्दा फिर चर्चा में है। सरकार ने विधानसभा में बताया कि राज्य में 91 हजार से ज्यादा डी-वोटर्स दर्ज हैं और पिछले दो साल में 1,679 लोगों को कानूनी प्रक्रिया के बाद वापस भेजा गया है। जानिए सोनितपुर और बारपेटा में सबसे ज्यादा डी-वोटर्स की कहानी।
2 min read
Google source verification

गुवाहाटी

image

Imran Sheikh

Jul 14, 2026

Assam citizenship issue

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने विधानसभा में 'डी-वोटर' की जानकारी दी। फोटो सोर्स-ANI

Assam citizenship issue: असम में नागरिकता की जांच और अवैध प्रवासियों की पहचान का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। विधानसभा में सरकार की ओर से पेश किए गए आंकड़ों से पता चला है कि राज्य में अभी भी हजारों लोगों की नागरिकता जांच के दायरे में है। वहीं, सरकार ने बताया है कि पिछले दो साल में कानूनी प्रक्रिया के बाद 1,679 लोगों को वापस बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने विधानसभा में बताया कि राज्य की मतदाता सूची में इस समय 91,385 ऐसे मतदाता दर्ज हैं, जिन्हें 'डी-वोटर' यानी संदिग्ध नागरिकता वाले मतदाता माना गया है। इन लोगों की नागरिकता को लेकर संबंधित प्रक्रिया चल रही है।

इन दो जिलों में सबसे ज्यादा संदिग्ध मतदाता

सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, डी-वोटर्स की सबसे ज्यादा संख्या सोनितपुर जिले में है, जहां 13,719 लोग इस श्रेणी में आते हैं। इसके बाद बारपेटा जिले का नंबर है, जहां 8,081 डी-वोटर्स दर्ज हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि डी-वोटर्स और विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए राज्य में विदेशी न्यायाधिकरण (फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल) काम कर रहे हैं। अब तक 56,728 लोगों को इन न्यायाधिकरणों ने विदेशी घोषित किया है। वहीं, 831 लोगों के मामले में ऊपरी अदालतों में भी फैसला आ चुका है।

कानूनी प्रक्रिया के बाद कार्रवाई

विधानसभा में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो साल में 1,679 लोगों को असम से वापस भेजा गया। इनमें 193 ऐसे लोग शामिल हैं, जिन्हें विदेशी न्यायाधिकरणों ने विदेशी घोषित किया था। सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद की गई।

असम सरकार के अनुसार, लोगों को वापस भेजने की प्रक्रिया 1950 के इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन एक्ट के तहत की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मामलों में अदालत में सुनवाई जारी है या अपील लंबित है, उन लोगों को वापस नहीं भेजा गया है।

नागरिकता जांच को लेकर बढ़ी चर्चा

असम में नागरिकता का मुद्दा लंबे समय से संवेदनशील रहा है। राज्य में अवैध घुसपैठ, मतदाता सूची में संदिग्ध नाम और नागरिकता साबित करने की प्रक्रिया को लेकर समय-समय पर राजनीतिक बहस होती रही है।

विधानसभा में सामने आए नए आंकड़े यह दिखाते हैं कि असम में नागरिकता जांच की प्रक्रिया अभी भी बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित कर रही है। एक तरफ सरकार अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई को जरूरी बता रही है, वहीं दूसरी तरफ नागरिकता साबित करने की प्रक्रिया भी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है।

गौरतलब है कि डी-वोटर ऐसे लोगों को कहा जाता है, जिनकी नागरिकता को लेकर किसी वजह से सवाल उठे हों। ऐसे मामलों की जांच तय प्रक्रिया के तहत की जाती है और संबंधित व्यक्ति को अपनी नागरिकता साबित करने का मौका दिया जाता है।

असम में नष्ट की गई 472 करोड़ की ड्रग्स, सीएम हिमंता बिस्वा सरमा बोले- किंगपिन का करेंगे पूरी तरह खात्मा

ये भी पढ़ें
CM Himanta Biswa Sarma

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

Updated on:

14 Jul 2026 12:38 pm

Published on:

14 Jul 2026 12:38 pm

Hindi News / Assam / Guwahati / असम में नागरिकता जांच का बड़ा अभियान: सोनितपुर-बारपेटा में सबसे ज्यादा डी-वोटर्स, 1,679 लोगों को भेजा गया बांग्लादेश

बड़ी खबरें

View All

गुवाहाटी

असम

ट्रेंडिंग

असम में नष्ट की गई 472 करोड़ की ड्रग्स, सीएम हिमंता बिस्वा सरमा बोले- किंगपिन का करेंगे पूरी तरह खात्मा

CM Himanta Biswa Sarma
राष्ट्रीय

असम विधानसभा में हंगामा: पीठ पर ‘बाढ़’ का दर्द, बदन पर लाइफ जैकेट, अखिल गोगोई का अनोखा विरोध

Akhil Gogoi
गुवाहाटी

BRICS देशों के ड्रग कंट्रोल प्रमुखों की मेजबानी करेगा भारत, कल से गुवाहाटी में होगी बैठक

BRICS Anti-Drug Agencies Meeting
राष्ट्रीय

Ambubachi Mela 2026: ‘का-मेई-खा’ से कामाख्या तक: रील्स के ‘काले जादू’ के दावों के बीच जानिए अंबुबाची मेले का वास्तविक इतिहास

Kamakhya Temple menstruation festival
धर्म और अध्यात्म

‘सरकार को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोगों को इनाम देना चाहिए’, असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल का बयान

Assam News
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.