‘सरकार को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोगों को इनाम देना चाहिए’, असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल का बयान

बता दें कि असम में बंगाली मुस्लिम समुदाय की बड़ी आबादी है और अजमल लंबे समय से इसी वर्ग की आवाज उठाते रहे हैं। पिछले कुछ सालों से असम में कुल जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कम रही है। कई जिलों में मुस्लिम बहुल इलाकों में भी जन्म दर घटी है।