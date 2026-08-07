Jharkhand Student Protest: जंतर-मंतर के बाद रांची में छात्रों को फ्री में खाना बांट रहे मोहम्मद जुनैद, विवादों के बीच बताया क्या करते हैं?

Jharkhand Student Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान चर्चाओं में आए मोहम्मद जुनैद अब रांची पहुंच गए है। उन्होंने जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों और युवाओं को फ्री में खाना बांटा था। इसी की तर्ज पर रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों को मुफ्त खाना बांट रहे है। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों का भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वह शाम को प्रोटेस्ट करने वालों के बीच वेज बिरयानी सर्व करेंगे।