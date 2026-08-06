‘झारखंड में नहीं हुआ कोई पेपर लीक’, हेमंत सोरेन सरकार का दावा; छात्र आंदोलन को लेकर भी कही बात

Jharkhand Student Protest: झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गुरुवार को 13वें दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे आंदोलन को अब विभिन्न छात्र संगठनों का भी समर्थन मिलने लगा है। इसी बीच स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि छात्रों की ओर से उठाई जा रही चिंताओं का समाधान बातचीत के जरिए किया जा सकता है।