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‘झारखंड में नहीं हुआ कोई पेपर लीक’, हेमंत सोरेन सरकार का दावा; छात्र आंदोलन को लेकर भी कही बात

JPSC Exam Cancellation Demand Jharkhand: झारखंड में JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन 13वें दिन भी जारी है। इस बीच मंत्री इरफान अंसारी ने पेपर लीक से इनकार करते हुए कहा कि छात्रों की चिंताओं का समाधान बातचीत से संभव है।
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रांची

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Ashib Khan

Aug 06, 2026

Irfan Ansari paper leak statement Jharkhand

छात्रों का प्रदर्शन जारी है (Photo-IANS)

Jharkhand Student Protest: झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गुरुवार को 13वें दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे आंदोलन को अब विभिन्न छात्र संगठनों का भी समर्थन मिलने लगा है। इसी बीच स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि छात्रों की ओर से उठाई जा रही चिंताओं का समाधान बातचीत के जरिए किया जा सकता है।

झारखंड की हमें चिंता है- अंसारी

मीडिया से बात करते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार या गुजरात नहीं, झारखंड है और हमें इसकी चिंता है।

अंसारी ने कहा कि जो भी अनियमितताएं हुई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। आप किसी बीजेपी शासित राज्य का नाम बताइए, जहां ऐसी कार्रवाई हुई हो।

JPSC परीक्षा रद्द करने की मांग पर क्या बोले मंत्री?

JPSC परीक्षा को रद्द करने की छात्रों की मांग पर इरफान अंसारी ने कहा कि ऐसा करने से एक नई समस्या खड़ी हो सकती है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में सफल अभ्यर्थी भी इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू कर सकते हैं।

मंत्री ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि JPSC को रद्द कर दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो जो छात्र JPSC में सफल हुए हैं, वे भी कल प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे और मांग करेंगे कि परीक्षा रद्द न की जाए। कुछ गलतियां हुई हैं तो उन्हें सुधारा जा सकता है। हर समस्या का समाधान बातचीत से संभव है।

छात्रों का प्रदर्शन जारी

JPSC अभ्यर्थियों की अगुवाई में चल रहा यह आंदोलन पिछले करीब दो सप्ताह से लगातार तेज हो रहा है। रातभर हुई बारिश के बावजूद प्रदर्शनकारी स्टेडियम में डटे रहे। छात्रों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

छात्र नेता देवेंद्र महतो भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। खराब मौसम के बावजूद कई प्रदर्शनकारी रातभर धरनास्थल पर मौजूद रहे।

सरकार से बातचीत के लिए बनी सहमति

इसी बीच प्रदर्शन कर रहे छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल को गुरुवार को झारखंड सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के लिए समय दिया गया है। इस बैठक पर सभी की नजरें टिकी हैं।

प्रदर्शनकारी छात्रों को उम्मीद है कि सरकार के साथ होने वाली बातचीत से उनकी मांगों का कोई सकारात्मक समाधान निकल सकता है। वहीं, सरकार की ओर से भी बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने के संकेत दिए गए हैं।

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Updated on:

06 Aug 2026 02:27 pm

Published on:

06 Aug 2026 02:12 pm

Hindi News / National News / ‘झारखंड में नहीं हुआ कोई पेपर लीक’, हेमंत सोरेन सरकार का दावा; छात्र आंदोलन को लेकर भी कही बात

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