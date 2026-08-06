Monsoon Session: मेटा की माफी पर सांसद कंगना रनौत का बयान, बोलीं- हम खुश हैं कंपनी ने गलती स्वीकार की

MP Kangana Ranaut Statement On Meta Apology: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट हटाए जाने के मामले में केंद्र सरकार और मेटा (Meta) के बीच विवाद गहरा गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, सरकार ने कंपनी को इस मामले में 2 बार नोटिस भेजा। इसके बाद केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ हुई बैठक में मेटा ने घटना पर खेद जताया और कुछ मामलों में माफी भी मांगी। बताया गया कि यह माफी कंपनी के CEO मार्क जुकरबर्ग की ओर से भेजी गई है। वहीं इस मामले में सांसद कंगना रनौत का बयान भी सामने आया है।