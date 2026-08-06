6 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Monsoon Session: मेटा की माफी पर सांसद कंगना रनौत का बयान, बोलीं- हम खुश हैं कंपनी ने गलती स्वीकार की

MP Kangana Ranaut Statement On Meta Apology: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट हटाए जाने के मामले में केंद्र सरकार और मेटा के बीच विवाद गहरा गया है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ बैठक में मेटा ने घटना पर खेद जताया, जबकि कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की ओर से भी माफी भेजे जाने की जानकारी सामने आई।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Harshul Mehra

Aug 06, 2026

monsoon session mp kangana ranaut statement on meta apology

सांसद कंगना रनौत का बड़ा बयान। फोटो सोर्स-IANS

MP Kangana Ranaut Statement On Meta Apology: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट हटाए जाने के मामले में केंद्र सरकार और मेटा (Meta) के बीच विवाद गहरा गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, सरकार ने कंपनी को इस मामले में 2 बार नोटिस भेजा। इसके बाद केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ हुई बैठक में मेटा ने घटना पर खेद जताया और कुछ मामलों में माफी भी मांगी। बताया गया कि यह माफी कंपनी के CEO मार्क जुकरबर्ग की ओर से भेजी गई है। वहीं इस मामले में सांसद कंगना रनौत का बयान भी सामने आया है।

संसद के मानसून सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट हटाए जाने के मामले में मेटा द्वारा माफी मांगने पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने कहा कि वह भी उस संसदीय समिति का हिस्सा हैं, जिसके अध्यक्ष निशिकांत दुबे हैं। उन्होंने बताया कि समिति ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया था और मेटा से जवाब के साथ माफी भी मांगी थी।

उन्होंने कहा, '' "हमने यह चिंता भी जताई कि राष्ट्र विरोधी तत्वों और उनकी सामग्री को किस तरह बढ़ावा और प्रचार मिलता है। यह गंभीर विषय है और इस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए।" कंगना रनौत ने कहा कि मेटा द्वारा अपनी गलती स्वीकार करना सकारात्मक संकेत है। हम खुश हैं कंपनी ने गलती स्वीकार की।

मार्क जुकरबर्ग ने किन मामलों में मांगी माफी?

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, मार्क जुकरबर्ग ने CSAM (बाल यौन शोषण से संबंधित कंटेंट), डीपफेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई कमियों को लेकर माफी व्यक्त की। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनी कानूनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं करता है तो उसे इंटरमीडियरी के रूप में मिलने वाले संरक्षण पर सवाल उठ सकते हैं।

Meta ने कंटेंट प्रमोशन को लेकर क्या स्वीकार किया?

सूत्रों के मुताबिक, मेटा ने यह स्वीकार किया कि कुछ विशेष प्रकार के कंटेंट को प्रमोट करने के लिए बड़ी रकम ली गई थी। कंपनी ने यह भी माना कि अवैध कंटेंट को बढ़ावा दिया गया और उसे विशेष ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए पेड प्रमोशन का इस्तेमाल किया गया। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में Meta के प्रतिनिधियों को दोबारा भी तलब किया जा सकता है।

ग्लोबल अफेयर्स चीफ ने दिया लिखित बयान

अमेरिका से भारत आए Meta के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कैपलन ने लिखित बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट हटाए जाने की घटना पर उन्होंने कंपनी की ओर से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से माफी मांगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह माफी Meta के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की ओर से दी गई है।

गुरुवार को होगी एक और अहम बैठक

सरकारी सूत्रों के अनुसार, Meta के ग्लोबल अधिकारियों को गुरुवार को होने वाली एक और बैठक के लिए भारत में रुकने को कहा गया है। इस बैठक में केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव कंपनी के वैश्विक अधिकारियों और तकनीकी टीम के साथ एक बार फिर चर्चा करेंगे।

23 जुलाई की पोस्ट हटाने पर उठा विवाद

सरकार ने Meta के अधिकारियों को 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट हटाए जाने के मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया था। हटाए गए वीडियो में प्रधानमंत्री छात्रों को संबोधित करते हुए परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा देते नजर आए थे।

सरकार ने पूछा- क्या पैसे लेकर कंटेंट को बढ़ावा देता है Meta?

बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने Meta से सीधा सवाल किया कि क्या कंपनी पैसे लेकर कुछ खास तरह के कंटेंट को बढ़ावा देती है। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने इस मुद्दे पर कंपनी से विस्तृत जवाब मांगा।

IT Act की धारा 79 का भी हुआ उल्लेख

बैठक के दौरान सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 79 का भी उल्लेख किया। अधिकारियों ने कहा कि यदि कोई प्लेटफॉर्म मध्यस्थ (Intermediary) के रूप में अपनी कानूनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं करता है तो उसे मिलने वाली 'सेफ हार्बर' यानी कानूनी सुरक्षा समाप्त हो सकती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

Updated on:

06 Aug 2026 01:46 pm

Published on:

06 Aug 2026 01:46 pm

Hindi News / National News / Monsoon Session: मेटा की माफी पर सांसद कंगना रनौत का बयान, बोलीं- हम खुश हैं कंपनी ने गलती स्वीकार की

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

जमीन घोटाले मामले में अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय को बड़ी राहत, SC ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

CJI on Supreme Court Metro Closure.
राष्ट्रीय

बस माहौल शांत होने का इंतजार हैं, सरकार पेट्रोल में 50% एथेनॉल मिलावट की तैयारी कर रही है- E20 के मुद्दे पर केजरीवाल ने उठाए सवाल

Arvind Kejriwal E20 Petrol Controversy
राष्ट्रीय

संजय कपूर संपत्ति विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आपस में सुलझाएं झगड़ा, उस दिन को मत आने दीजिए जब कानून का रास्ता चुनना पड़े

DY Chandrachud mediator, RK Family Trust, Sunjay Kapur property dispute, Supreme Court mediation report
राष्ट्रीय

NEET UG Paper Leak Case: NEET पेपर लीक मामले में आरोपियों की न्यायिक हिरासत 10 अगस्त तक बढ़ी

Rouse Avenue Court
राष्ट्रीय

‘मैं 62 साल का हूं और इस मामले में पीड़ित हूं’, दोषी ठहराए जाने के बाद कोर्ट में बोले तरुण तेजपाल

Tarun Tejpal Bombay High Court
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.