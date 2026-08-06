NEET UG Paper Leak Case: NEET पेपर लीक मामले में आरोपियों की न्यायिक हिरासत 10 अगस्त तक बढ़ी

NEET UG Latest Update: लाखों मेडिकल परीक्षार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नीट यूजी पेपर लीक मामले में कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी मुख्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। जांच एजेंसियों द्वारा दाखिल दस्तावेजों और चार्जशीट की बारीकी से जांच अब पूरी हो चुकी है। अब पूरे देश की नजरें अदालत के अगले रुख पर टिकी हैं, जहां संज्ञान पर फैसला आते ही आरोपियों पर सीधे आरोप तय (Charge Frame) करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।