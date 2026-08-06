Karnataka Cabinet में जगह नहीं मिलने पर बीआर पाटिल का छलका दर्द, बोले- ‘तीन बार मिला था मंत्री बनाने का भरोसा’

MLA BR Patil Karnataka Cabinet Expansion: कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र से चार बार के कांग्रेस विधायक बीआर पाटिल ने गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने पर गहरी निराशा जताई। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा किसानों, मजदूरों और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, लेकिन इसके बावजूद पार्टी हाईकमान ने उन्हें कैबिनेट में जगह देने पर तनिक भी विचार नहीं किया। बीआर पाटिल ने आगे कहा कि उन्होंने अपनी सारी पीड़ा और संघर्ष अपने फेसबुक पेज पर साझा कर दिए हैं और अब कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा है।