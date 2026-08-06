Parliament Monsoon Session 2026: लोकसभा में आज नए इनकम टैक्स कानून का प्रस्ताव, तीन बड़े विधेयकों पर टिकीं सबकी निगाहें

Income Tax Amendment Bill 2026: मानसून सत्र के 14वें दिन संसद का एजेंडा बेहद अहम है, क्योंकि सरकार एक साथ कई बड़े विधायी प्रस्तावों को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। आयकर कानून में बदलाव से जुड़े संशोधन विधेयक, लोकसभा की सीटें बढ़ाने वाले परिसीमन विधेयक और 2029 से महिला आरक्षण लागू करने के प्रयास ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। हालांकि, विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही बाधित रही, जिससे इन प्रस्तावों पर चर्चा की दिशा भी चर्चा का विषय बन गई।