संसद में हंगामा जारी, बारिश में छाता और बैनर लेकर उतरा विपक्ष, लोकसभा फिर स्थगित, अमित शाह से जवाब की मांग

Parliament Monsoon Session 2026: संसद के मॉनसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। देश में चल रहे छात्र आंदोलन और मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है। गुरुवार को संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद परिसर में एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। संसद परिसर में मकर द्वार तक निकाले गए इस मार्च में तेज बारिश के बाद भी सांसद हाथों में छाते और बड़े-बड़े बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।