एयर इंडिया की फुकेट-दिल्ली फ्लाइट 4-5 मिनट तक टर्बुलेंस में फंसी रही, पैंसेंजर बोले- एयरपोर्ट पर नहीं दिखा तालमेल

मध्य दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि जैसे ही फ्लाइट दिल्ली पहुंची, एयरपोर्ट की मेडिकल टीम ने तुरंत घायलों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया।

उन्होंने बताया कि नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने घटना की जांच शुरू कर दी है। विमान को लैंडिंग के तुरंत बाद अलग हैंगर में ले जाया गया, जबकि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) जांच के लिए DGCA के पास भेज दिए गए हैं। जांच के बाद घटना के कारणों का पता चलेगा।